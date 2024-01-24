بي هاش بنك: ارتفاع الناتج البنكي الصافي إلى 671 مليون دينار سنة 2023

ناهزالناتج البنكي الصافي ل "بي هاش بنك"، 671 مليون دينار، موفى شهر ديسمبر 2023، أي بزيادة قدرها 7،7 بالمائة، وفق بيانات، نشرتها مؤخرا بورصة تونس.



وسجل "بي هاش بنك"، ارتفاعا في ودائع العملاء بنسبة 2،4 بالمائة، لتقدر ب 8،752 مليون دينار، سنة 2023، في ما تراجع قائم ديون العملاء بنسبة 5 بالمائة لتبلغ 10،158 مليون دينار.





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وتراجعت القروض والموارد الخاصة بنسبة 5،6 بالمائة، لتبلغ 1،367 مليون دينار.



وارتفعت إيرادات الفوائض وعمولات البنك، على التوالي بنسبة 15،9 بالمائة لتناهز 1042 مليون دينار، و16،2 بالمائة إلى 145 مليون دينار نهاية شهر ديسمبر 2023.



وفي ما يتعلق أعباء الإستغلال العامة، فقد انخفضت بنسبة 0،3 بالمائة، في حين ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 5،9 بالمائة إلى 177،2 مليون دينار.

