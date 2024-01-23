منوبة: تنظيم دورة تدريبية لألعاب الرياضيات والمنطق لفائدة 52 تلميذا وتلميذة ، استعدادا للبطولة الجهوية الأولى

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق بالفرع الجهوي للتكوين و تطوير الكفاءات بمنوبة التي تنظمها المندوبية الجهوية للتربية لفائدة 52 تلميذا وتلميذة مستوى دراسي سنة خامسة أساسي يمثل كل منهم مدرسة عمومية ، أو خاصة ، وفق تصريح المؤطر زياد الراجحي لصحفية مكتب وات بالجهة.



وتأتي الدورة استعدادا للبطولة الجهوية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق بمنوبة التي تنظمها الجهة لأول مرة بمشاركة 52 مدرسة ابتدائية عمومية وخاصة، وستبدأ تصفيات ربع النهائي ونصف النهائي فالنهائي انطلاقا من 14 فيفري إلى 01 مارس القادم وذلك لاختيار ثلاثة فائزين سيتأهلون للبطولة العربية القادمة التي ستنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" سنة 2025 .





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وتتركز الدورة التدريبية التي تتواصل ستة أيام، على تمارين ومسائل تحفيزية تعتمد على التفكير المنطقي والذكاء والفطنة ودقة الملاحظة بهدف دعم إقبال المتدربين وبقية التلاميذ على الرياضيات.

يذكر ان المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة قد توجت بميداليتين ذهبيتين فاز بها تلميذان بتاطير من المدرب زياد الراجحي أيضا، بعد تمثيلها الدولة التونسية في نوفمبر المنقضي في الدورة الاولى التي احتضنتها تونس ،ونظمتها الالكسو بالتعاون مع وزارة التربية طيلة ثلاثة أيام بمشاركة 22 تلميذا وتلميذة أعمارهم دون ال12 عاما يمثلون عشر دول عربية .