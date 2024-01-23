Babnet

منوبة: تنظيم دورة تدريبية لألعاب الرياضيات والمنطق لفائدة 52 تلميذا وتلميذة ، استعدادا للبطولة الجهوية الأولى

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 21:17 قراءة: 0 د, 55 ث
      
انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة التدريبية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق بالفرع الجهوي للتكوين و تطوير الكفاءات بمنوبة  التي تنظمها المندوبية الجهوية للتربية لفائدة 52 تلميذا وتلميذة مستوى دراسي سنة خامسة أساسي يمثل كل منهم مدرسة عمومية ، أو خاصة ، وفق تصريح المؤطر زياد الراجحي لصحفية مكتب وات بالجهة.

وتأتي الدورة استعدادا للبطولة الجهوية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق بمنوبة التي تنظمها الجهة لأول مرة بمشاركة 52 مدرسة ابتدائية عمومية وخاصة، وستبدأ تصفيات ربع النهائي ونصف النهائي فالنهائي انطلاقا من 14 فيفري إلى 01 مارس القادم وذلك لاختيار ثلاثة فائزين سيتأهلون للبطولة العربية القادمة التي ستنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" سنة 2025 .

...

وتتركز الدورة التدريبية التي تتواصل ستة أيام، على تمارين ومسائل تحفيزية تعتمد على التفكير المنطقي والذكاء والفطنة ودقة الملاحظة بهدف دعم إقبال المتدربين وبقية التلاميذ على الرياضيات.
يذكر ان المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة قد توجت بميداليتين ذهبيتين فاز بها تلميذان بتاطير من المدرب زياد الراجحي أيضا، بعد تمثيلها الدولة التونسية  في نوفمبر المنقضي في الدورة الاولى التي احتضنتها تونس ،ونظمتها الالكسو بالتعاون مع وزارة التربية طيلة ثلاثة أيام بمشاركة 22 تلميذا وتلميذة أعمارهم دون ال12 عاما يمثلون عشر دول عربية .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280927


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Gambie CAN_2024 - Cameroun CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Guinée CAN_2024 - Sénégal CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Angola CAN_2024 - Burkina Faso CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Mauritanie CAN_2024 - Algérie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 21:54 Tunis
All Radio in One    
*.*.*