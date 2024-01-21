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كاس امم افريقيا لكرة اليد - فوز مصر على الكامرون 35-16 ..وغينيا اخر المتاهلين الى ربع النهائي ستلاقي المنتخب التونسي المرشح لصدارة مجموعته

Publié le Dimanche 21 Janvier 2024 - 20:37 قراءة: 0 د, 41 ث
      
فاز المنتخب المصري لكرة اليد مساء اليوم بالقاهرة على نظيره الكامروني 35-16 في ثالث جولات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر بمجمع القاعات بملعب القاهرة حتى 27 جانفي الجارى. وحقق المنتخب المصري العلامة الكاملة وتصدر مجموعته ب6 نقاط يليه منتخب غينيا (4 نقاط) ثم الكامرون (2) وكونغو برازافيل ( لاشيء). وتاكد بذلك منتخب غينيا من التاهل الى ربع النهائي كثاني مجموعته وراء منتخب مصرالمتصدر وليستكمل الغينيون قائمة المنتخبات المتاهلة الى ربع النهائي لكاس امم افريقيا لكرة اليد ( مصر 2024).

وسيلاقي منتخب مصرمتصدر مجموعته الثانية ثاني المجموعة الرابعة ( انغولا على الاكثر ) فيما يتبارى منتخب غينيا مع اول المجموعة الرابعة والذي سيكون على الاكثر المنتخب التونسي.
وسيكون المنتخب التونسي بحاجة للفوز اليوم على نظيره الانغولي لتفادي ملاقاة منتخب مصر في ربع النهائي وتاجيل المواجهة المباشرة الحاسمة مع منتخب الفراعنة الى نصف النهائي


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