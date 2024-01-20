كأس افريقيا للأمم الكوت ديفوار 2024 : فوز المنتخب الأنغولي على نظيره الموريتاني 3 - 2

فاز المنتخب الأنغولي، اليوم السبت، على نظيره الموريتاني بنتيجة 3 - 2 ، في لقاء الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس افريقيا للأمم المقامة في الكوت ديفوار.

وجاءت ثلاثية المنتخب الأنغولي عن طريق جيلسون دالا في الدقيقتين 30 و 50 ، و جيلبارتو في الدقيقة 53، فيما أحرز عمار سيدي بونا وأبوبكاري كويتا هدفي موريتانيا في الدقيقتين 43 و 58.

وعلى ضوء النتيجة الحاصلة، يتقاسم المنتخب الأنغولي صدارة المجموعة الرابعة مع منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن الجزائر صاحبة المركز الثالث، فيما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة بـ 0 نقطة.

ويتبارى في الجولة الثالثة، المنتخب الأنغولي مع منتخب بوركينافاسو، فيما يلاقي المنتخب الموريتاني نظيره الجزائري.



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يذكر أنّ صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الستة يضمن مباشرة تأهله الى الدور ثمن النهائي، اضافة الى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.