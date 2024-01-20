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كأس افريقيا للأمم الكوت ديفوار 2024 : فوز المنتخب الأنغولي على نظيره الموريتاني 3 - 2

Publié le Samedi 20 Janvier 2024 - 20:08 قراءة: 0 د, 40 ث
      
فاز المنتخب الأنغولي، اليوم السبت، على نظيره الموريتاني بنتيجة 3 - 2 ، في لقاء الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس افريقيا للأمم المقامة في الكوت ديفوار.
وجاءت ثلاثية المنتخب الأنغولي عن طريق جيلسون دالا في الدقيقتين 30 و 50 ، و جيلبارتو في الدقيقة 53، فيما أحرز عمار سيدي بونا وأبوبكاري كويتا هدفي موريتانيا في الدقيقتين 43 و 58.
وعلى ضوء النتيجة الحاصلة، يتقاسم المنتخب الأنغولي صدارة المجموعة الرابعة مع منتخب بوركينا فاسو برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن الجزائر صاحبة المركز الثالث، فيما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة بـ 0 نقطة.
ويتبارى في الجولة الثالثة، المنتخب الأنغولي مع منتخب بوركينافاسو، فيما يلاقي المنتخب الموريتاني نظيره الجزائري.
...

يذكر أنّ صاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الستة يضمن مباشرة تأهله الى الدور ثمن النهائي، اضافة الى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.


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