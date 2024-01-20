بوعسكر: اقرار نتائج الدور الاول للانتخابات المحلية و يوم الأحد بداية الحملة الانتخابية بالنسبة للدور الثاني

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، مساء اليوم السبت، "ان مجلس الهيئة صادق اليوم في ختام اجتماعه، بالاجماع، على النتائج النهائية للدور الاول من الانتخابات المحلية التي جرت في 24 ديسمبر الماضي، بعد انتهاء آجال الطعون القضائية والبت فيها بصفة نهائية مضيفا ان المجلس اقر النتائج المعلنة سابقا باستثناء 3 دوائر محلية في ولايتي سيدي بوزيد وتونس تم تعديل نتائجها.



واوضح بوعسكر، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة مساء اليوم بتونس، ان مجلس الهيئة صادق كذلك على قرار يقضي بتنظيم الدور الثاني من الانتخابات المحلية يوم 4 فيفري القادم، كما صادق على قرار رزنامة الدور الثاني للانتخابات المحلية، والتي تنطلق حملته الانتخابية بداية من يوم غد الأحد 21 جانفي لتتواصل ليوم 2 فيفري القاد، على أن يكون يوم 3 فيفري يوم صمت انتخابي.





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وأفاد رئيس هيئة الانتخابات أن هذه الرزنامة أقرت أن يتم الاعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، في أجل أقصاه يوم 7 فيفري.



وبين ان الدور الثاني سيشمل 779 دائرة انتخابية، سيتنافس فيها 1858 مترشحا وهو يهم 4 ملايين و181 ألف و871 ناخبا بامكانهم التوجه الى مراكز ومكاتب الاقتراع مشيرا الى ان عملية الاقتراع ستتم في 2034 مركز اقتراع و3675 مكتب اقتراع.



وبين بأن الهيئة توصلت بتاريخ أمس الجمعة، بشهادة في منطوق القرارات الصادرة في مادة نزاعات الدورة الأولى من الانتخابات المحلية من الجلسة العامة للمحكمة الادارية بخصوص رفض سبعة طعون مرفوعة لها في الطور الاستئنافي شكلا ومضمونا.



وفي ما يتعلق بالدوائر التي تم تعديل نتائجها فقد اكد بوعسكر ان الامر يتعلق بعمادة قبرار من معتمدية الرقاب التي تحصلت فيها المترشحة كريمة العبيدي على أغلبية الأصوات وفوزها بمقعد بالمجلس المحلي، الى جانب فوز عماد الفالحي بمقعد بالمجلس المحلي بالدائرة الانتخابية ولاد الفالح من معتمدية السوق الجديد الى جانب تحصل أنيس الدبشي على أغلبية الأصوات بالدائرة الانتخابية باب بحر من معتمدية باب بحر وفوزه بمقعد بالمجلس المحلي.



ومن جهتها بينت عضو الهيئة نجلاء العبروقي أن الهيئة تواصل خطتها الاتصالية وعملها التشاركي مع الاعلام العمومي لتحفيز المواطنين المعنيين للذهاب الى صناديق الاقتراع يوم 4 فيفري القادم.



وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حددت يوم السبت 20 جانفي 2024 موعدا للإعلان عن النتائج النھائیة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلیة.



وكانت الهيئة أعلنت عن النتائج الأولية للدور الأول يوم 27 ديسمبر الماضي، وأكدت أنّ الإعلان عن النتائج النهائية سيكون بعد انقضاء آجال الطعون ولن يتجاوز 27 جانفي الجاري.



وتنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات المحلية بعد يوم واحد من الإعلان عن النتائج النهائيّة للدور الأول من هذه الانتخابات.