بإمكان تونس الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي (أورسولا فون دير لاين)

(مراسل وات سفيان المناعي)-أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس بدافوس، بأنه بإمكان تونس التعويل دائما على دعم الإتحاد الأوروبي لمواجهة تحدياتها المتعددة ولمواصلة مسارها الإصلاحي.



وأضافت، أثناء لقائها اليوم الخميس بدافوس، مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، "أن الإتحاد الأوروبي مستمر في دعم تونس، باعتبارها شريكا متميزا، يتمتع بإمكانيات هامة و بفرص متعددة في عدد من القطاعات الواعدة".





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وناقشت المسؤولة الأولى بالاتحاد الأوروبي، مع رئيس الحكومة الذي يقود الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024) التي تم افتتاحها رسميا يوم الإثنين 15 جانفي 2024 بدافوس بسويسرا، الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس مسلطة الضوء على سبل تعزيز التعاون الثنائي والمبادلات التجارية بين الجانبين.



وقالت: "نحن نعمل مع تونس على تنفيذ مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية لاسيما المتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية" مشيرة إلى أن الإتحاد الأوروبي أكبر مستثمر أجنبي وأكبر شريك تجاري لتونس.