في قصر النجمة الزهراء: ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يحتفي بكتاب من تونس

احتفى ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي تنظمه دائرة الثقافة بالشارقة في دورته الثالثة لسنة 2024، أمس الثلاثاء، بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء"، بتكريم أربعة أعلام تونسية وهم الدكتور المنجي الكعبي والدكتورة فوزية الصفّار والشّاعر سالم الشّعباني والكاتب والروائي التهامي الهاني، وذلك لمساهمتهم المميزة في خدمة الثقافة العربية الحديثة طيلة عقود من الزمن.



كان ذلك تحت إشراف وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وبحضور عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة في امارة الشارقة وسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس إيمان أحمد السلامي وعدد من الفاعلين في الشأن الفكري والأدبي.





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وفي هذا السياق، أكّدت وزيرة الشؤون الثقافية أن حضور مثل هذه المبادرات الثقافية النوعية التي تحتفي بالكُتّاب والمؤلّفين والشّعراء على غرار "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي"، هو فرصة مهمّة لتعزيز الدور الجوهري للكتاب في تقديم المعرفة والتوجيه البنّاء والمفيد، موضحة أن جميع الفئات المجتمعية والهيئات العمومية مسؤولة عن إعلاء شأن الكتاب باعتباره غذاء للعقل والروح، وهو النواة الحقيقية لتكوين جيل قارئ مثقّف يعتبر الكتاب مرجعًا مهمّا في البحث والدراسة والتحصيل.



ويذكر أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يهدف إلى تكريم الشخصيات العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة التي أثرت الساحة الأدبية العربية بنتاج إبداعي كبير، اعترافا لهم بالعطاء الفكري الذي بُني على مدى سنوات، وتم إحداث هذا الملتقى تحت إشراف عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي.

