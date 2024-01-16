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عودة مظفرة للإسباني ألكاراز في أستراليا المفتوحة للتنس بالفوز على جاسكيه

Publié le Mardi 16 Janvier 2024 - 16:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حقق كارلوس ألكاراز عودة مظفرة لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء لكن اللاعب الإسباني المصنف الثاني واجه بعض المقاومة المبكرة من الفرنسي المخضرم ريشار جاسكيه قبل أن ينتصر 7-6 و6-1 و6-2 في الدور الأول.

وبدا اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، والذي غاب عن نسخة العام الماضي بسبب مشكلة في ساقه اليمنى، متسرعا في بعض الأحيان سعيا لتحقيق تقدم مبكر في ملبورن بارك لكنه استعاد الهدوء في النهاية ليفوز على منافسه المخضرم.
وقال ألكاراز الذي سيواجه الإيطالي لورينتسو سونيجو في الدور الثاني "من الرائع دائما اللعب هنا في أستراليا وهي المرة الثالثة التي ألعب فيها هنا.
...

"لم استمتع بمسيرة جيدة خلال السنوات التي لعبت فيها هنا لكني استمتعت كثيرا اليوم وغبت العام الماضي لكني كنت في حالة جيدة جدا اليوم.
"عانيت قليلا في المجموعة الأولى بسبب طريقة لعب المنافس لكن تدريجيا بدأ الأداء يتحسن وفي النهاية قدمت عرضا جيدا".


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