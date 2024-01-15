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التعادل يحسم موقعة الكاميرون وغينيا في كأس الأمم الإفريقية 2023

Publié le Lundi 15 Janvier 2024 - 20:01 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تعادل منتخب الكاميرون أمام غينيا بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب شارليس كونان باني ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023 المُقامة حاليًا في دولة كوت ديفوار.

وسجل هدف غينيا اللاعب محمد بايو في الدقيقة العاشرة، وفي الدقيقة 51 تمكن فرانك ماجري من التعادل لمنتخب الكاميرون. وخاض منتخب غينيا المباراة في الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد فرنسوا كامانو

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وتعد هذه المباراة هي المواجهة الثالثة بين الكاميرون وغينيا في كأس الأمم الإفريقية، وجرت جميعها في دور المجموعات. انتهى اللقاءان السابقان بالتعادل: 2-2 في عام 1998 و 1-1 في عام 2015، لينتهي أيضا لقاء اليوم الثالث بينهم بالتعادل بنتيجة 1-1.


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