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جائزة تونس الكبرى لسلاح السيف - فارس الفرجاني ينهزم في النهائي امام الامريكي كولين هيتشكوك

Publié le Dimanche 14 Janvier 2024 - 21:19 قراءة: 0 د, 24 ث
      
انهزم المبارز التونسي فارس الفرجاني امام الامريكي كولين هيتشكوك 9-15 اليوم الاحد في الدور النهائي لجائزة تونس الكبرى في سلاح السيف (صابر).

وكان الفرجاني فاز على المصري زياد السيسي في الدور ثمن النهائي (15-14) قبل ان يتغلب على الكوري اوه سانغوك في الدور ربع النهائي (15-7) ثم تفوق في الدور نصف النهائي على الجورجي ساندرو بازادزي (15-14).

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وفي صنف السيدات فازت الاسبانية لوسيا مارتين بورتوغاز بجائزة تونس الكبرى بعد تغلبها في النهائي على التركية نيزانور ايربيل 15-5.


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