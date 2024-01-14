سيادة رقمية: تونس تقر مرجعية لإسناد علامات ثقة رقمية لفائدة مسدي خدمات الايواء والحوسبة السحابية

اقرت تونس مرجعية لإسناد علامات ثقة رقمية لفائدة مسدي خدمات الايواء والحوسبة السحابية الذين تتوفر فيهم شروط السلامة السيبرنية والسيادة الرقمية، وعهدت الى الوكالة الوطنية للسلامة السيبيرنية، التي أصدرت هذه المرجعية، مهمة تصنيف مزودي خدمات الحوسبة السحابية.
يذكر ان تونس ارست في إطار الاستراتيجية الرقمية الوطنية 2025، سياسة وطنية للحوسبة السحابية مبنية على نظام إسداء علامات ثقة رقمية وفق شروط محددة.
يذكر ان تونس ارست في إطار الاستراتيجية الرقمية الوطنية 2025، سياسة وطنية للحوسبة السحابية مبنية على نظام إسداء علامات ثقة رقمية وفق شروط محددة.
ووردت هذه الشروط بالمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 والمتعلق بالسلامة السيبرنية وكذلك قرار وزير تكنولوجيات الاتصال الذي يضبط إجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني"، وفق بلاغ نشرته وزارة تكنولوجيات الاتصال، الاحد.
وتتضمن مرجعية إسناد العلامات على نماذج الحوسبة المعتمدة على المستوى الوطني والهياكل المُستضيفة لخدمات الحوسبة السحابية ومستويات التحكم والإدارة وطرق الاستخدام.
كما تضبط أصناف خدمات الحوسبة السحابية المعتمدة وخصائصها وكيفية توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الهياكل المستفيدة وُمُزودي خدمات الحوسبة السحابية علاوة على الشروط الفنية والإجراءات المستوجبة للحصول على علامات الحوسبة السحابية الوطنية والحكومية وذلك وفق المعايير والشهادات الدولية في السلامة السيبرنية واستمرارية الخدمات.
وتحدد المرجعية المذكورة آنفا، ايضا، مجال التقييم وفق صنف الخدمة ونطاق تطبيق العلامة ودور الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الفنية القطاعية المسؤولة على دراسة ملفات إسناد وتجديد وسحب العلامات بالاضافة الى المعايير الفنية الخاصة بمهمة التدقيق في سلامة النظم والشبكات وبيئة الإيواء الخاصة بمزودي خدمات الحوسبة السحابية موضوع التأهيل للحصول على العلامة
وتوضح مرجعية اسناد العلامات، كذلك، شروط السيادة الرقمية الواجب توفرها من توطين للبيانات والمنظومات الوطنية واعتمادا حلول الثقة الرقمية الوطنية وضمان الارتباط المؤمن بالشبكة الإدارية المندمجة واحترام جميع التراتيب والأدلة التوجيهية ذات الصلة والمعتمدة على الصعيد الوطني.
يذكر ان وزارة تكنولوجيات الاتصال تنظم غدا الإثنين 15 جانفي 2024 ورشة أولى مغلقة حول موضوع إجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني" وذلك بحضور جميع الهياكل المعنية بالإجراء الجديد.
وسيعقب هذه الورشة تنظيم حملة اتصاليه واسعة للتعميم ومزيد تأطير خدمات الإيواء على الصعيد الوطني وضمان السيادة الرقمية، وفق المصدر ذاته
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