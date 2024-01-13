الكاس الممتازة للكرة الطائرة: الترجي الرياضي يفوز على النجم الساحلي ويحرز اللقب

توج الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت بلقب الكاس الممتازة للكرة الطائرة لموسم 2022-2023 وذلك عقب تغلبه على النجم الساحلي بنتيجة 3-صفر في المباراة التي اقيمت بقاعة توفيق بوهيمة برادس.

وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: 29-27 و 25-17 و 25-22.



ويعد هذا اللقب السابع من نوعه للترجي الرياضي بعد تتويجه بالكاس الممتازة سنوات 2008 و2009 و2018 و2019 و2021 و2022.



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