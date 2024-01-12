وزارة التربية تطلق برنامجا لتركيز الألواح الشمسية في كافة المؤسسات التربوية

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن اطلاق برنامج خاص بالانتقال الطاقي والطاقات المتجددة يهدف الى تركيز ألواح شمسية على كل المؤسسات التربوية، بكلفة جملية ناهزت 100 مليون دينار.



ويهدف البرنامج المذكور، الى التحكّم في كلفة الاستهلاك السنوي للكهرباء بالمؤسسات التربوية، وهو يأتي في أعقاب تجربة نموذجية ضمن البرنامج الوطني للانتقال الطاقي في المؤسسات والمنشآت العمومية.





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وكانت الوزارة قد أتمت في سياق المشروع النموذجي لتركيز اللوحات الشمسية، تركيز لوحات لانتاج الطاقة الشمسية ب 40 معهد بتونس الكبرى و15 مدرسة ابتدائية ب 3 مندوبيات جهوية للتربية بباجة ونابل وتوزر.



واشارت وزارة التربية، الى أنه يجرى قبول 46 مؤسسة تربوية كقسط أول ضمن هذا البرنامج بالإضافة الى تركيز اللوحات الشمسية ب 11 مؤسسة تربوية بولاية سوسة بتمويل كلي من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.



وقد تم تعيين مكلف بملف الطاقة على مستوى كل مندوبية جهوية للتربية للقيام بالتنسيق وتسهيل عمليات التركيب والمتابعة والتحسيس بأهمية إدراج الألواح الشمسية ضمن الإحداثات وبرامج الصيانة.



