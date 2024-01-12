كاس تونس لكرة القدم : الثلاثاء القادم سحب قرعة الدور التمهيدي الاول

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها اليوم الجمعة ان عملية سحب قرعة الدور التمهيدي الاول لمسابقة كاس تونس للموسم الرياضي 2023-2024 والخاص باندية الرابطة المحترفة الثانية ستجرى يوم الثلاثاء 16 جانفي الجاري بداية من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمقر الجامعة.

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