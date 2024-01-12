مستقبل المرسى يعزز دفاعه بوسام بوسنينة

اعلن مستقبل المرسى اليوم الجمعة عن ضم المدافع وسام بوسنينة لتعزيز صفوف فريق اكابر كرة القدم في صفقة انتقال حر.

وسبق لوسام بوسنينة (29 عاما) ان تقمص الوان نادي حمام الانف والنادي البنزرتي واهلي طرابلس الليبي والملعب التونسي.



وهو الانتداب الثالث لفريق الضاحية الشمالية خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي بعد كل من متوسط الميدان عمر زكري والمهاجم رفيق الكامرجي.



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كما تعاقد الفريق مع المدرب شاكر مفتاح في سعيه من اجل كسب رهان البقاء.



وانهى مستقبل المرسى المرحلة الاولى للبطولة في المركز الاخير ضمن المجموعة الثانية، وسيخوض بداية من يوم 3 فيفري القادم مرحلة تفادي النزول التي سيدخلها بلا رصيد شانه في ذلك شان مستقبل سليمان خلف اتحاد بن قردن (+4 نقاط حوافز) و النادي البنزرتي (+4 نقاط حوافز) والأولمبي الباجي (+3 نقاط حوافز) و نجم المتلوي (+3 نقاط حوفز) وقوافل قفصة (+ نقطتي حوافز) و اتحاد تطاوين (+ نقطتي حوافز).