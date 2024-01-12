غدا السبت انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي واستهداف ترويج 12 الف طن

ينطلق، غدا السبت، موسم تصدير البرتقال المالطي بشحنة أولى بحوالي 700 طن متوجهة الى ميناء مدينة مرسيليا بفرنسا المستهلك الأوّل لهذا الصّنف من البرتقال.



ويستهدف المجمع المهني المشترك للغلال وشبكة المصدّرين التّونسيين، ترويج أكثر من 12 ألف طن من البرتقال المالطي في السوق الفرنسية التّي تظلّّ السوق الأولى المستقطبة للمنتوج التونسي.





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وأفاد كاهية مدير تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال، طارق تيرة، وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، ان المجمع شرع في العمل على إنجاح الموسم الترويجي للقوارص منذ شهر جوان 2023، من خلال الحرص على احترام معايير استعمال المبيدات بمستغلات القوارص عن طريق تنظيم أيام تحسيسية لتوعية المنتجين وإنجاز حملة معلّقات توعوية في الغرض تم تركيزها بمختلف مناطق الإنتاج.



وأردف بقوله انه تم في الغرض "الاتفاق مع المهنة ومختلف المتدخلين على مزيد تحسيس المصدّرين للقيام بالتحاليل لرواسب المبيدات بالثّمار لدى المخابر المرخّصة وتكثيف عملية التّحاليل لمراقبة رواسب المبيدات من طرف الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية".



وقام المجمع وفق المتحدث "بأخذ 36 عيّنة من مختلف المستغلات المنتجة للقوارص والقيام بالتحاليل المخبرية، ابتداء من 11 ديسمبر 2023، لرواسب المبيدات وإبرام اتفاقيتين مع كلّ من المخبر المركزي للتّحاليل والتّجارب ومخبر خاصّ للقيام بأكبر عدد ممكن من التحاليل المخبرية وتطبيق أسعار تفاضلية للمصدّرين".



وأشار في السّياق ذاته، الى أنّ المجمّع نظّم سلسلة من الجلسات التحضيرية لموسم تصدير القوارص مع جميع الأطراف المتدخلة في المنظومة. وتم الاتفاق على اعتماد تاريخ انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي اليوم السبت 13 جانفي 2024.

وحرصا على مزيد النهوض بالجودة، بين ان المصالح المختصة بالمجمع سهرت على جودة المنتوج عبر متابعة مؤشرات النضج لثمار المالطي ونسب العصير والحموضة.



وكشف تيرة من جانب آخر، انه وقع ضبط برنامج الترويجي يرتكز على انجاز حملة اشهارية للبرتقال المالطي بالسوق الأوروبية والسوق الداخلية وإنجاز شعار جديد لترويج المالطي التونسي بالسوق الفرنسية وهي:



« L'Orange Maltaise de Tunisie : Un Rayon de Soleil à Déguster »



ويتضمن البرنامج الترويجي، أيضا، إنجاز تعويذة جديدة لترويج المالطي التونسي بالسوق الفرنسية، الى جانب اعداد ومضة ترويجية لهذا الصنف من البرتقال تستهدف السوقين الخارجية والداخلية من طرف المجمع المهني المشترك للغلال.



وأضاف المتحدث انه جرى التنسيق مع المصالح المختصة بميناء مرسيليا للقيام بتغطية إعلامية لوصول أوّل شحنات البرتقال المالطي علاوة على تنظيم أيام اشهارية وتنشيطية تتخلّلها حصص تذوق للبرتقال المالطي بعدد من المساحات الكبرى بالسوق الفرنسية للتحفيز على استهلاك البرتقال المالطي التونسي.



وسيتكفل المجمع في هذا الصدد، بإنجاز الدعائم الاشهارية ويضعها على ذمة المورّدين على أن يتكفلوا بالتنسيق مع ممثلي المساحات الكبرى لإنجاز هذه الأيام الترويجية مع تنظيم حملة ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصال الحديثة.



وتابع المسؤول بقوله: انه سقع التعريف والإشهار على مستوى آمري الشراء وأصحاب القرارات بالمساحات الكبرى وذلك عبر القيام بإدراجات اشهارية بمواقع "الواب" الخاصة بتجار الجملة وآمري الشراء بالمساحات الكبرى بالإضافة الى المشاركة ضمن الجناح التونسي في الصالون الدولي للخضر والغلال بألمانيا «Fruit Logistica" قصد توسيع قاعدته الاستهلاكية واستقطاب فئات جديدة من المستهلكين.



وصرّح طارق تيرة من جهة أخرى، ان المجمع المهني المشترك للغلال سينظم يوم 18 جانفي 2024 بشارع الحبيب بورقيبة خيمة ترويجية لأصناف البرتقال التونسي وعرضها للعموم بأسعار مناسبة مع تنظيم حصص تذوق للعصائر.



يشار الى ان صابة القوارص قدرت بحوالي 365 ألف طن، للموسم 2023 /2024، مقابل صابة ب290 ألف طن خلال الموسم 2022 /2023 أي زيادة بنسبة 26 بالمائة.



وتأتت هذه الزيادة في الإنتاج لهذا الموسم من تطوّر أصناف الكليمتين، بنسبة 33 بالمائة، والمالطي، بنسبة 26 بالمائة، و"النافال"، بنسبة 23 بالمائة.



وشهد إنتاج ولاية نابل، التّي تساهم بما يعادل 73 بالمائة من الإنتاج الوطني، زيادة بنسبة 26 بالمائة رغم النقص المسجل في التزوّد بمياه الشمال خلال سنة 2023 وتقييد استعمال مياه الري بالنسبة للمناطق السقوية العمومية.