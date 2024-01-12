المنستير: تسجيل 137 مخالفة صحية و22 تنبيها كتابيا (المديرة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية)

سجلت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالمنستير، في الفترة ما بين 23 مارس و31 ديسمبر من السنة الفارطة، خلال تنفيذ 1067 زيارة ميدانية، تحرير 137 مخالفة صحية، وقع إحالة 25 منها إلى القضاء، وهي متعلقة بمسك منتوجات غير مطابقة لمواصفات السلامة الصحية، وجلها في قطاع الدواجن والأكلات الخفيفة والمرطبات، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سنية العيادي صحفية "وات".



كما سجلت 319 حالة عدم تطابق مع متطلبات السلامة الصحية وشروطها، و22 تنبيها كتابيا منها 15 تنبيها في صنع المرطبات وبيعها، و5 في اللحوم والدواجن، و2 في مواد الغذائية بالجملة.





...



وحجز أعوان الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالتعاون مع المصالح الأمنية، خلال ذات الفترة، مجموع 1194 لترا من العصائر غير مطابقة للمواصفات من حيث طريقة الخزن أو تاريخ صلاحية الاستهلاك، من بينها 196 لترا من العصائر (ليست من الصنع التونسي وتحتوى ملونا مسرطنا محجر استعماله في تونس)، وطن و382 كغ من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، و2 اطنان و250 كغ من الأعلاف الحيوانية بعد أن بينت التحاليل وجود فطريات أو معادن بها.

ووقع بالتنسيق مع الشرطة البلدية، إتلاف جميع المحجوز، بعد استصدار أذون في الغرض من قاضي محكمة الناحية مرجع النظر الترابي، كما تم خلال السنة الفارطة، غلق محل عشوائي للأكلة الخفيفة بمعتمدية المنستير، ومطعما بمعتمدية المكنين، تم غلقهما إلى حين رفع المخالفة.

وستواصل الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية متابعة مراقبة القطاعات والمحلات ذات الصبغة الغذائية، في النزل والمطاعم السياحية والمطاعم الجماعية الاستشفائية والتربوية، مع التركيز على مراقبة المرطبات والأكل الخفيفة والدواجن والمخابز والحليب ومشتقاته والمشروبات ومياه الشرب والمياه المعالجة المستعملة في الري، ومواصلة تنفيذ البرنامج المشترك مع الفلاحة والتجارة لمراقبة منشآت المواد العلفية، حيث تعد الجهة 13 مؤسسة لصنع الأعلاف الحيوانية و33 محلا لبيع الأعلاف، وتنفيذ برنامجها الخصوصي لتحليل عينات من المياه المستعملة في الري، حسب العيادي.

وكانت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالمنستير انطلق في العمل منذ مارس 2023

