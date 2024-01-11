البطولة العربية للسباحة للاواسط : المنتخب التونسي يرفع رصيده الى 29 ميدالية من بينها 10 ذهبية

رفع المنتخب التونسي للسباحة رصيده الى 29 ميدالية (10 ذهبية و10 فضية و9 برونزية) في اعقاب اليوم الثاني من منافسات البطولة العربية للاواسط التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة من 10 الى 15 جانفي الجاري.



واحرزت العناصر الوطنية في اليوم الثاني من المنافسات اليوم الخميس 9 ميداليات (4 ذهبية و3 فضية و2 برونزية). وجاءت الذهبيات الاربع بواسطة رامي الرحموني (13-14 سنة) وعائشة بن ميلاد (13-14 سنة) وهاني مصفار (15-16 سنة) في سباقات 200 م فراشة ومنتخب التتابع ذكور المتالف من رامي الرحموني ويوسف بلحاج حسين وياسين المزوغي ويوسف فتح الله في سباق 4 في 100م سباحة حرة (13-14 سنة).





...



وعادت الميداليات الفضية لكل من يوسف بلحاج حسين في سباق 200م فراشة (13-14 سنة) وعلاء بن ميلاد في سباق 50م سباحة على الظهر (15-16 سنة) ومنتخب التتابع اناث المتالف من اسراء عوام وياسمين جمل وهالة زروق وعائشة بن ميلاد (13-14 سنة).

وفي المقابل، اكتفى الثنائي عبد المالك ساسي (15-16 سنة) وهالة زروق (13-14 سنة) بالميدالية البرونزية في سباقي 200م فراشة.





