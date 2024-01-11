كرة اليد: حكام بطولة افريقيا للأمم 2024

عين الاتحاد الافريقي لكرة اليد, تسعة (9) "تنائيات" من الحكام, من بينهم الثنائي التونسي مكرم بن داحو ورشدي زغلامي لإدارة مقابلات النسخة ال26 من بطولة إفريقيا لكرة اليد, المقررة في الفترة من 17 إلى 27 جانفي الجاري بالقاهرة (مصر).

وتتنافس المنتخبات لمشاركة في النسخة 26 من بطولة

افريقيا ضمن بطولة في الدور الاول , على ان يتأهل صاحبا المركزين الاول و الثاني في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي فيما يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع في منافسة كأس الرئيس.

ويفوز المنتخب المتوج بلقب هذه النسخة الـ26 بتأشيرة التأهل مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024), فيما يخوض المتأهل للنهائي دورة تأهيلية في شهر مارس المقبل.



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وسيمثل اصحاب المراكز الخمسة الأوائل في البطولة الافريقية, القارة الافريقية في كأس العالم 2025 المقرر اقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج.



وفيما يلي قائمة حكام بطولة إفريقيا المقبلة بالقاهرة:



- مكرم بن داحو- رشدي زغلامي (تونس)

- يوسف بلخيري- سيد علي حميدي (الجزائر)

- عبدولاي فاي- الشيخ محمد فاضل ديوب (السنغال)

- السعيد هايدي- السعيد ياسمينة (مصر)

- علاء إمام- هدية حسام ( مصر)

- الملوان زكريا- الجحص محمد (المغرب)

- كوني عبد الله - يابو جويل زكريا (كوت ديفوار)

- محمد شراقي- المنير أشرف (المغرب)

- آدم بيرو- أوليفييه كيس (المجر).