سليانة: ندوة جهوية تكوينية لمنشطي نوادي مسابقة "تحدي القراءة العربي" بالمرحلة الابتدائية في نسختها الثامنة

نظمت مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة، اليوم الخميس، ندوة جهوية تكوينية لفائدة 120 منشطا ومنشطة نوادي، مسابقة "تحدي القراءة العربي" بالمرحلة الابتدائية، في نسختها الثامنة بالمركب الثقافي بمعتمدية سليانة الجنوبية .



وذكر رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بمندوبية التربية منير الفريجي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الندوة سبقتها عدة تظاهرات وحملات تحسيسية بعدد هام من المدارس الابتدائية، وأفرزت تركيز 120 من نوادي "تحدي القراءة"، موزعة على كافة المعتمديات اي ما يغطي ثلثي المدارس الابتدائية (من مجموع 182 مدرسة ابتدائية).

واعتبر أن مسابقة "تحدي القراءة" تعد أكبر مبادرة تنافسية معرفية على مستوى العالم العربي، تهدف الى غرس حب القراءة والمطالعة في صفوف الأطفال وتوعيتهم بأهمية الكتاب في ظل هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية.



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وتضمت الندوة مداخلات من بينها مداخلة تأطيرية حول مسابقة تحدي القراءة العربي، أثثها مدير المرحلة الابتدائية، و مداخلة لأحد المتفقدين حول كيفية تنمية هواية المطالعة لدى التلاميذ، فضلا عن مداخلات أخرى.

يذكر أن الندوة الجهوية أشرف عليها المندوب الجهوي للتربية وحضرها عدد هام من المدرسين والإطار الإداري بالمندوبية الجهوية للتربية