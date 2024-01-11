سيدي بوزيد: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 43 بالمائة

بلغت نسبة تقدم موسم جني الزيتون بولاية سيدي بوزيد 43 بالمائة، وذلك منذ ان انطلق يوم 01 نوفمبر 2023، وتقدر الصابة ب190 الف طن مقابل 193 الف طن خلال الموسم الماضي و150 الف طن في موسم 2021 / 2022، وفق ما افادت به مصادرمن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية صحفي "وات".



وتنشط بالولاية 107 معاصر تتجاوز طاقة تحويلها 4711 طنا يوميا، ومن المتوقع ان توفر الصابة 2 فاصل 37 مليون يوم عمل، وفق ذات المصادر.

يذكر أن غابات الزيتون بولاية سيدي بوزيد تحتل 62 بالمائة من جملة المساحات الصالحة للزراعة، حيث تبلغ اكثر من 288 الف هكتار، 8 بالمائة منها تعتمد النمط السقوي، ويصل عدد الزياتين الى 15 فاصل 505 مليون شجرة.

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