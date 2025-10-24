المؤتمر الدولي للتوأمة الرقمية ببروكسال: فريق تربوي تونسي يتحصل على الجائزة الأوروبية لأحسن مشاريع التوأمة الرقمية لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbdf8be305e1.43558885_hljmfnokiqepg.jpg width=100 align=left border=0>

توّج الفريق التربوي التونسي المشارك في المؤتمر الدولي لبرنامج التوأمة الرقمية المقام من 23 الى 25 أكتوبر الجاري ببروكسال (بلجيكا) بالجائزة الأوروبية لأحسن مشاريع التوأمة الرقمية لسنة 2025.



وتوّج المشروع التونسي بهذه الجائزة من ضمن 1209 مشروع أوروبي مشارك في هذا المؤتمر الدولي، وهو مشروع توأمة رقمية حول "كيفية إنجاز رحلة تعليمية مستدامة" Our Sustainable Holiday Trip 2.0





ويتكون الفريق التونسي المتوج في هذا المؤتمر الدولي، من الأساتذة ايمان تقتق مرزوق من الاعدادية النموذجية بصفاقس 1 وهيفاء مجدوب وسنية صويعي من معهد بشير نبهاني ببن عروس، وفق وزارة التربية.



يشار إلى أن المؤتمر الدولي لبرنامج التوأمة الرقمية، الذي ينتظم سنويا ببادرة من الاتحاد الأوروبي، يجمع مدرسين ونشطاء في المجال التربوي لتبادل التجارب والآراء حول دور التعليم في دعم المواطنة الفاعلة والمشاركة الديمقراطية وتقاسم القيم الكونية.