Babnet   Latest update 22:13 Tunis

المؤتمر الدولي للتوأمة الرقمية ببروكسال: فريق تربوي تونسي يتحصل على الجائزة الأوروبية لأحسن مشاريع التوأمة الرقمية لسنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fbdf8be305e1.43558885_hljmfnokiqepg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 24 Octobre 2025 - 21:15 قراءة: 0 د, 37 ث
      
توّج الفريق التربوي التونسي المشارك في المؤتمر الدولي لبرنامج التوأمة الرقمية المقام من 23 الى 25 أكتوبر الجاري ببروكسال (بلجيكا) بالجائزة الأوروبية لأحسن مشاريع التوأمة الرقمية لسنة 2025.

وتوّج المشروع التونسي بهذه الجائزة من ضمن 1209 مشروع أوروبي مشارك في هذا المؤتمر الدولي، وهو مشروع توأمة رقمية حول "كيفية إنجاز رحلة تعليمية مستدامة" Our Sustainable Holiday Trip 2.0

ويتكون الفريق التونسي المتوج في هذا المؤتمر الدولي، من الأساتذة ايمان تقتق مرزوق من الاعدادية النموذجية بصفاقس 1 وهيفاء مجدوب وسنية صويعي من معهد بشير نبهاني ببن عروس، وفق وزارة التربية.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي لبرنامج التوأمة الرقمية، الذي ينتظم سنويا ببادرة من الاتحاد الأوروبي، يجمع مدرسين ونشطاء في المجال التربوي لتبادل التجارب والآراء حول دور التعليم في دعم المواطنة الفاعلة والمشاركة الديمقراطية وتقاسم القيم الكونية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317266


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 24 أوكتوبر 2025 | 2 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
19° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-19
31°-20
30°-20
23°-18
23°-16
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    