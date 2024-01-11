جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر : متحمسون لبداية البطولة ولا نطيق الانتظار أكثر

وصل وفد منتخب الجزائر لكرة القدم إلى مدينة بواكي الايفوارية ،مساء امس للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2024.



وقال، جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري في تصريح نقله موقع (الكاف) ، إنه وأبناءه متحمسون لبداية المنافسة، ولا يطيقون الانتظار أكثر. "نحن سعداء لوجودنا هنا ونحن مستعجلين لبدء المنافسة". واضاف : "قمنا بتحضيرات جيدة، وهو ما لم نحصل عليه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وبالطبع هدفنا هو الفوز بهذه المسابقة مثل العديد من المنتخبات، نعلم أنها ستكون صعبة".

كما نقل موقع ال"كاف" عن رياض محرز قائد منتخب الجزائر، ونجم مانشستر سيتي السابق، والذي ينشط حاليا مع نادي الأهلي في بطولة المحترفين السعودي،قوله . "استعدنا جيدا ونحن جاهزون، نحن متشوقون لبدء المنافسة وإظهار مدى استعدادنا".



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وأضاف، محرز : "هدفنا هو الفوز بالمباراة الأولى ثم سنرى".

وستنطلق نهائيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، يوم السبت 13 2024.

وسيلعب منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة إلى جانب أنغولا، بوركينا فاسو وموريتانيا. وسيبدأ مشواره، يوم الاثنين، على الساعة 20:00. بالتوقيت المحلي، بمواجهة أنغولا في ملعب السلام ببواكي، الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج.

وسيواجه أبناء المدرب، جمال بلماضي، بعد ذلك بوركينا فاسو وموريتانيا يومي 20 و23 جانفي على التوالي.