المنستير: تقدم انجاز عدد من المشاريع ببلدية المكنين على ان تستكمل كافة المشاريع المبرمجة خلال السنة الحالية

تقدمت أشغال تنفيذ عدد من المشاريع ببلدية المكنين بولاية المنستير، بين الدراسة والانجاز، ومن بينها مشروع تهذيب حيي الزامرين وسيدي مأمون الشعبيين بالمكنين، حيث بلغت نسبة الانجاز 30 في المائة وبكلفة 4 مليون 490 ألف دينار، وفق ما أفاد به الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية المكنين مجدي ثابت صحفية "وات".



وتشمل مكوّنات هذا المشروع الذي تنفذه وكالة التهذيب والتجديد العمراني لفائدة 16 ألف ساكن، تعبيد 14 كيلومترا خطيا من الطرقات، وتركيز قنوات التطهير على طول 1 فاصل 1 كم خطي، وتركيز حوالي 379 فانوسا للتنوير العمومي، ومد شبكات الماء الصالح للشراب على طول حوالي 450 مترا خطيا.

كما تقدمت أشغال المشروع البلدي لتعبيد 16 كيلومترا خطيا من الأنهج بالمكنين، بنسبة 10 في المائة، وهو مشروع بكلفة 3 مليون و900 ألف دينار، وتتضمن مكوّناته تركيز 500 متر خطي من قنوات صرف مياه الأمطار، و800 متر خطي من قنوات التطهير.



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وحققت أشغال المشروع البلدي للتنوير العمومي بالفوانيس المقتصدة للطاقة من نوع "اللاد" في أحياء ساقية الحمام والقلالات ودار هارون، نسبة تقدم ب70 في المائة وبكلفة 263 ألف دينار، وينتظر ان تستكمل الأشغال في ظرف شهر، كما تقدم مشروع ربط المنطقة الحرفية القلالات بالغاز الطبيعي بنسبة 90 في المائة وباعتماد قدره 652 ألف دينار وهو تمويل مشترك بين بلدية المكنين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وحيّنت البلدية كلفة مشروع المسلخ البلدي لتصبح 3 مليون دينار، وتسعى للحصول على قرض استثنائي من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وهذا المشروع هو حاليا في المراحل الأخيرة من الدراسة التفصيلية والإعداد لانجاز دراسة التأثيرات على المحيط، ومن المتوقع ان تنطلق الأشغال في النصف الثاني من السنة الحالية، وفق ذات المصدر.

ومن جهة اخرى، تقدمت أشغال إحداث ملعب فرعي بالملعب البلدي بالمكنين بنسبة 5 في المائة وتتواصل مدّة 6 أشهر بكلفة 665 ألف دينار، وتدخلت البلدية في إطار مشاريع الصيانة والتعهد لتجديد الإنارة بالقاعة المغطاة بالمكنين بنسبة 100 في المائة وبكلفة 70 ألف دينار حيث وقع تركيز فوانيس مقتصدة للطاقة، وفق ذات المصدر.

كما برمجت بلدية المكنين إقتناء تجهيزات رياضية لفائدة المركب الرياضي بالمكنين بكلفة 182 ألف دينار، وهي تتمثل في تركيز شاشة رقمية ومقاعد جلوس ومعبر للواقي بين حجرة الملابس والملعب الرئيسي، وقد تم إقتناؤها وهي حاليا في مرحلة التركيز.

وتدخلت البلدية لصيانة قنوات التطهير على إمتداد حوالي 450 مترا خطيا، وصيانة الطرقات، وتهذيب شبكة التنوير العمومي بكلفة 220 ألف دينار وقد انتهت الأشغال بنسبة 100 في المائة، علاوة على صيانة تجهيزات التهوئة بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين مع التوجه لبرمجة اعتماد قدره 15 ألف دينار لصيانة السقف، وبرمجت البلدية دعم أسطول النظافة بإقتناء "آلة تراكس" وشاحنة كبيرة بكلفة جملية قدرها 450 ألف دينار، هي حاليا في مرحلة فرز العروض.

وكلفت البلدية ايضا مكتب دراسات لتحيين مثال التهيئة العمرانية بكلفة قدرها حوالي 94 ألف دينار، وسيقع في مرحلة أولى تحديد مناطق توسعة مثال التهيئة العمرانية والتي ينتظر أن تشمل إحداث منطقة صناعية في هنشير الحبس، ومحاولة ربط المدينة بطريق حزامية جديدة تكون متنفسا لوسط المدينة إلى جانب إصلاح بعض الوضعيات العقارية، والمحافظة على مثال الحماية القديم، حسب ذات المصدر.

واختارت بلدية المكنين أن تكون سنة 2024، سنة استكمال تنفيذ جميع مشاريعها، على أن تدرج مشاريعا جديدة سنة 2025.