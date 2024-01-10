الكاف: استكمال موسم البذر للزراعات الكبرى الأسبوع القادم ودعوات ملحة لتوفير مادة الأمونيتر

جدد الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف، اليوم الاربعاء، الدعوة الى تسريع عمليات التزود بمادة الأمونيتر والترفيع في نسق الكميات الموجهة لفائدة الجهة، حرصا على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح موسم الزراعات الكبرى التي تمثل العمود الفقري للقطاع الفلاحي بالولاية.



واعتبر المهندس بالاتحاد عبد الكريم الحيدري، اليوم الأربعاء ، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الكمية التي وصلت إلى حد الآن، تعد "ضعيفة" مقارنة مع الحاجيات المستوجبة، واكد أن الظروف المناخية التي يمر بها الموسم الفلاحي حاليا تعتبر "مناسبة جدا" لنثر مادة الأمونيتر، سيما وأن عملية الإنبات بلغت مرحلة متقدمة في كل مزارع الحبوب والاعلاف التي تم إنجازها.

وتوقع الحيدري أن ينتهي موسم البذر للزراعات الكبرى بولاية الكاف، الذي عرف حسب قوله "تأخرا هاما هذه السنة" خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير، بما سيسهم في الترفيع من المساحات المنجزة الى حدود حوالي 170 الف هك، وذلك من مجموع 200 الف هك مبرمجة.

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