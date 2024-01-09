قبلي: جلسة عمل للوقوف على اخر التحضيرات لانطلاق الدورة التكوينية لشهر فيفري بمركز التكوين وحلحلة اشكالية اعادة تهيئة مركز التكوين بدوز

خصصت جلسة العمل التي انتظمت عشية امس الاثنين، بمقر ولاية قبلي، للوقوف على اخر الاستعدادات لانطلاق دورة فيفري للتكوين والتدريب المهني، التي تعتبر اول دورة سيشهدها مركز التكوين بالجهة، عقب عملية اعادة التهيئة التي انطلقت منذ سنة 2019 باعتمادات فاقت 10 مليون دينار.



واوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالقطاع العام عبد الجليل بوعزة لصحفي "وات" ان هذه الجلسة التي جمعت بين السلط الجهوية وممثلين عن وزارة التكوين المهني وعن الوكالة التونسية للتكوين المهني وعن الاتحاد الجهوي للشغل، مكنت من الوقوف على اخر التحضيرات لانطلاق الدورة التكوينية لشهر فيفري المقبل، بالاضافة الى متابعة استكمال العناصر المتبقية للمشروع وسبل تجاوز العراقيل التي تعترض مشروع اعادة تهيئة مركز التكوين والتدريب المهني بدوز





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وذكر بوعزة ان دورة فيفري، ستقتصر على اختصاص كهرباء البناء، وسيتم التحضير لها من خلال حل اشكالية مبيت المتكونين واعاشتهم عبر توفير 40 سريرا، والتعاقد مع المطعم الجامعي وتوفير حافلة صغيرة لنقلهم، مضيفا انه سيقع العمل على اتمام التحضيرات للدورة الموالية، دورة الخريف، عبر تجهيز المطبخ والمطعم الخاصين بمركز التكوين والتدريب المهني، علاوة على انهاء ملف النقل والالحاق وتغيير الخطط

واوضح ان بقية الاختصاصات التكوينية، ستنطلق تباعا بالمركز حال الفروغ من تجهيز الورشات، حيث من المؤمل ان يتم في شهر نوفمبر من السنة الجارية، الانطلاق في التكوين في اختصاصات الاكساء والتجهيز الصحي واللحام والتبريد على ان تنطلق اختصاصات المرطبات والمطبخ وميكانيك السيارات في شهر فيفري من سنة 2025

واضاف المصدر ذاته، انه جرى الاتفاق خلال الجلسة على ان يتم الشروع في تكوين المكونين بداية من شهر ماي من السنة الجارية، مع تكوين الاداريين في مجال الاعلامية، علاوة على فتح باب الترشحات للالحاق ببعض الخطط الى غاية 15 فيفري المقبل، ثم فرز ملفات الترشح والاختيار في شهر افريل من السنة الجارية تحت اشراف الادارة العامة

وفي ما يتعلق بمشروع اعادة تهيئة مركز التكوين والتدريب المهني بدوز، اوضح بوعزة انه تم الاتفاق خلال الجلسة على فسخ العقد مع المقاولات المنجزة للمشروع حاليا واستكمال الاجراءات للاعلان عن طلب عروض جديد لانجاز بقية المشروع قبل موفى شهر مارس المقبل، على ان تنطلق الاشغال مجددا، في حال لم تشهد تعثرا، في شهر سبتمبر المقبل، الى جانب الاسراع بكراء مقر لائق لمكتب التشغيل بدوز، مع تولي مكتب دراسات الشروع في انجاز دراسة لبناء مقر خاص بالمكتب طبقا للمواصفات.