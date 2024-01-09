بطولة أستراليا المفتوحة: تأهل التونسي عزيز دوقاز الى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي

تأهل لاعب كرة المضرب التونسي عزيز دوقاز اليوم الثلاثاء الى الدور الثاني من التصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس في فردي الرجال، اثر فوزه على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس المصنف 240 عالميا بمجموعتين نظيفتنين تفاصيلها 7 - 6 و 6 - 3.



ويلتقي عزيز دوقاز المصنف 230 عالميا في الدور الثاني من التصفيات، البريطاني رايان بينيستون المصنف 197 عالميا.

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