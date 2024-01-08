طائرة - بطولة القسم الوطني "أ" : سحب روزنامة المرحلة الثانية يوم 10 جانفي

اعلنت الجامعة التونسية للكرة الطائرة اليوم الاثنين أن عملية سحب روزنامة المرحلة الثانية لبطولة القسم الوطني (أ) اكابر للموسم 2023-2024 ستجرى يوم الاربعاء 10 جانفي الجاري بمقر الجامعة بداية من الساعة 14 و30 دقيقة.





واوضحت الجامعة انه سيتم سحب روزنامة المرحلة الثانية لمجموعة التتويج والتي تضم الفرق اصحاب المراكز الثلاثة الاولى في ترتيب المجموعتين أ وب للمرحلة الأولى مع روزنامة المرحلة الثانية لمجموعة تفادي النزول والتي تضم الفرق أصحاب المراتب 4 و5 و6 في ترتيب المجموعتين أ وب للمرحلة الأولى.



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وفي ما يلي تركيبة المجموعتين :

مجموعة التتويج : الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي - سعيدية سيدي بوسعيد - النجم الساحلي - النادي الأولمبي القليبي - المولدية الرياضية ببوسالم.

مجموعة تفادي النزول : المستقبل الرياضي بالمرسى - اتحاد النقل الصفاقسي - نادي حمام الأنف - جمعية اتصالات صفاقس - فتح حمام الاغزاز- بومهل البساتين.