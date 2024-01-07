بن عروس: تنظيم قافلة صحية وعيادات مجانية بمنطقة المروج للتقصي عن عديد الأمراض

نظمت معتمدية المروج بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس والديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، اليوم الاحد، بمنتزه المروج الخامس، قافلة صحية تضمنت يوما مفتوحا وعيادات مجانية للتقصي عن عديد الأمراض على غرار التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم ومرض السيدا، بالاضافة الى عيادات في طب الأسنان وطب الأطفال، إلى جانب الكشف عن السكري وارتفاع ضغط الدم .



وتضمن اليوم المفتوح، وفق ما أفادت بذلك المنسقة الجهوية للأنشطة التثقيفية والتحسيسية بالديوان الوطني للأسرة والعمران راضية المسعودي صحفي "وات"، عيادات مجانية أطرها فريق طبي وشبه طبي متعدد الاختصاصات، ومختصون في عدة مجالات، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السيدا، وفي إطار العمل الدوري الذي يقوم به الديوان للتوعية والتحسيس وللوقاية من عديد الأمراض وخاصة منها الأمراض المنقولة جنسيا، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وأمراض عنق الرحم ، فضلا على ماتقوم به الإدارة الجهوية للصحة وإدارة الصحة الوقائية لفائدة متساكني الجهة من خلال متابعة حالتهم الصحية، وتقريب الخدمات الصحية منهم، وتمكينهم من الكشف المبكر عن عديد الأمراض والقيام بتحاليل سريعة وعيادات مجانية.





...



وتولى عدد من الأطباء القيام بعيادات مجانية للتشخيص والكشف عن هذه الأمراض وتقديم النصائح الطبية للمقبلين على هذا اليوم، بعد القيام بالتشخيص الأولي، والمساهمة بالتثقيف الصحي المجاني للراغبين في الكشف عن وضعهم الصحي وخاصة التحسيس بأهمية المتابعة لبعض الأمراض المزمنة وأساليب الوقاية منها والتفطن إلى العلامات الأولى للبعض منها.

كما تم بالمناسبة، تنظيم أنشطة وفعاليات مصاحبة ومسابقات لفائدة الأطفال في الثقافة الصحية وطرق التوقي والعلاج، توجت بتوزيع عديد الجوائز عليهم .