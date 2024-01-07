النجم الساحلي ام الاولمبي الباجي - من سيفوز اليوم برمز كاس السوبر "الجديدة" ؟

يراهن كل من النجم الساحلي بطل الموسم الماضي والاولمبي الباجي حامل لقب كاس تونس في الموسم الماضي مساء اليوم الاحد بملعب حمادي العقربي برادس (بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر ) على الفوز بكاس السوبر التونسي لكرة القدم .



وكشفت الحامعة التونسية لكرة القدم اليوم عن الرمز الجديد لكاس "السوبر" . وتزن الكاس الجديدة 5 ر11كلغ وطولها 56 سنتمر . ويبلغ قطرها 17 سنتم وقد صنعت من البرنز السميك (الصلب) حسب المواصفات الفنية التي افادت بها الجامعة .





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فلمن سيكون رمز كاس السوبر الجديد الذي وضعته الجامعة على ذمة الفريق المتوج ؟



ويتطلع النجم الساحلي بطل الموسم الماضي الى اثراء خزينته بلقب رابع في هذه المسابقة والاول منذ سنة 1987 في حين يلاحق الاولمبي الباجي صاحب كاس الموسم الفارط تتويجه الثاني بالسوبر بعد 29 عاما من لقبه الاول سنة 1995.