حفل تكريم على شرف المنتخب التونسي المشارك في الدورة 12 للبطولة العربية للكيوكوشنكاي بالسعودية

نظمت الجامعة التونسية للكيوكوشنكاي كارتي والفنون الدفاعية اليوم بالمنستير حفل تكريم على شرف لاعبي المنتخب التونسي المتوجين في البطولة العربية التي استضافتها السعودية من 22 الى 24 ديسمبر الفارط . واكد طه بقه رئيس الجامعة التونسية للكيوكوشنكاي كارتي والفنون الدفاعية بالمناسبة ان النتائج التي حققتها النخبة الوطنية في البطولة العربية للعبة تعد جد مشرفة .





وأوضح رئيس الجامعة في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة أنّ مشاركة المنتخب الوطني تعد مواصلة للنتائج التي حققتها النخبة الوطنية في كأس العالم جويلية 2023 في بلغاريا، وستتواصل التحضيرا استعدادا لبطولة كأس العالم التي ستنظم في 3 جويلية 2024 ببلغاريا.



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وسيشارك المنتخب الوطني في الدورة 13 للبطولة العربية للكيوكوشينكاي التي سيحتضنها العراق في ديسمبر 2024 في حين ستحتضن الرياض بالعربية السعودية البطولة العالمية للكيوكوشينكاي في خريف 2025.

وتنظم الجامعة التونسية للكيوكوشنكاي كارتي والفنون الدفاعية في تونس الدورة الثالثة للبطولة الدولية للكيوكوشينكاي والدورة الثانية للتربص الدولي المفتوح بعد النجاح الذي حققته الجامعة التونسية خلال الدورة الأولى التي احتضنتها المنستير .

ويذكر ان المنتخب التونسي في الكتا والكوميتي حصد 12 ميدالية خلال مشاركته في البطولة العربية للكيوكوشينكاي الثانية عشرة من بينها 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية.

