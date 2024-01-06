بطولة ايطاليا: هدف فراتيسي المتأخر يمنح إنتر فوزا حاسما 2-1 على فيرونا

سجل دافيدي فراتيسي هدفا في الوقت بدل الضائع ليمنح إنتر الفوز 2-1 على هيلاس فيرونا الذي أضاع ركلة جزاء في وقت متأخر ليبتعد الفريق صاحب الأرض بفارق خمس نقاط في صدارة ترتيب بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم اليوم السبت.





وافتتح إنتر التسجيل عن طريق لاوتارو مارتينيز بعد مرور 13 دقيقة عندما وصلت تمريرة هنريخ مخيتاريان إلى المهاجم الأرجنتيني داخل منطقة الجزاء قبل المدافع جوش دويج ليسدد كرة أرضية بهدوء مرت من الحارس لورينتسو مونتيبو نحو المرمى.



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وتمكن فيرونا من تعديل النتيجة في الدقيقة 74 عندما لمس توماس هنري، الذي دخل إلى المباراة قبلها بدقيقة، تمريرة عرضية من أوندري دودا لتمر الكرة من يان زومر حارس إنتر.

وبينما بدا أن إنتر سيكتفي بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي استغل البديل فراتيسي هفوة من مونتيبو ليسجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكان هناك المزيد من الدراما في وقت متأخر عندما حصل فيرونا على ركلة جزاء لكن تسديدة هنري ارتطمت في القائم وتماسك إنتر للحصول على الفوز.

وعزز إنتر صدارته متفوقا على الوصيف جوفنتوس، الذي يتحول لملاقاة سالرنيتانا متذيل الترتيب غدا الأحد.

فيما جاءت الهزيمة لتجعل فيرونا يسقط إلى منطقة النزول بعدما تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز 18.