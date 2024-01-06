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مدنين: تسجيل حالتي وفاة من جملة 29 حالة تسمم بمواد كحولية محلية الصنع بمعتمدية سيدي مخلوف

Publié le Samedi 06 Janvier 2024 - 12:54 قراءة: 0 د, 31 ث
      
سجلت معتمدية سيدي مخلوف بولاية مدنين، صباح اليوم السبت، حالتي وفاة، بسبب تناول مواد كحولية محلية الصنع، وذلك من مجموع 28 حالة تسمم بنفس المادة، تم نقلها الى المستشفى المحلي بسيدي مخلوف والمستشفى الجامعي بمدنين، وقد تمت احالة حالتين منهم الى قسم الانعاش، وفق المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين سمير مرزوق.

واضاف نفس المصدر، ان بقية الحالات هي حاليا تحت المراقبة الطبية، مع امكانية اللجوء الى مستشفيات جهوية بجربة وجرجيس، في حال استوجبت حالتهم الصحية ذلك، مشيرا الى ان الحصيلة قابلة للتطور مع تحسن الحالات او تعكرها او استقبال حالات اخرى، وبين ان توافد الحالات، انطلق مع ساعات الفجر الاولى وحتى هذا الصباح .


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