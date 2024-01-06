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"ماندج أنجين" تعتزم الإنتصاب بتونس (وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي)

M. Prasanna Venkatesh, Directeur Régional de la société ManageEngine a été reçu par M. Jalel Tebib, Directeur Général de FIPA-Tunisie
Publié le Samedi 06 Janvier 2024 - 12:46 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تدرس شركة "ماندج أنجين" (ManageEngine) المتخصّصة في الحلول المعلوماتية التابعة للمجموعة الهندية "زوهو كورب" (ZOHOCorp)، إمكانية التواجد بتونس، بحسب ما أعلن عنه المدير الإقليمي للشركة، بارزانا فانكاتاش، وفق بلاغ صادر عن وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، أمس، الجمعة.

وأوضح فانكاتاش في لقاء جمعه بمدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، أن مؤسسته تعوّل على إحداث مركز للخدمات والحلول المعلوماتية وأشاد، بالمناسبة، ب"مستوى الشهائد العليا التونسيّة في مجال هندسة العلوم المعلوماتية".

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وأبرز الطبيب، من جهته، أن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مستعدّة لمساعدة المؤسسة ودعمها بهدف إحداث مركز في تونس.

وتعد "ماندج أنجين" مؤسّسة متخصّصة في حلول تكنولوجيا المعلومات ولديها 40 منتجا من الحلول المتعلّقة بالتصرّف وسلامة أنظمة تكنولوجيا المعلومات مستخدمة في 190 بلدا. وتشغل المجموعة الهندية "زوهو كورب" أكثر من 15 ألف متعاون من 13 بلدا، بحسب وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية.


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