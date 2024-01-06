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كأس افريقيا-2023 (تحضيرات) : الجزائر تفوز على الطوغو (3-0)

Publié le Samedi 06 Janvier 2024 - 06:38 قراءة: 0 د, 19 ث
      
فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم, على منتخب الطوغو في مباراة ودية بملعب"كيغي" بالعاصمة لومي سهرة الجمعة بنتيجة (3-0) .
وسجل أهداف "الخضر" كل من رامي بن سبعيني في الدقيقتين 20 و69، و إسلام سليماني (55).
وتدخل المباراة في اطار تحضيرات المنتخب الجزائري لكرة القدم تحسبا للنسخة ال 34 لكأس افريقيا للأمم 2023 (المؤجلة الى 2024) بكوت ديفوار من (13 جانفي -11 فيفري 2024


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