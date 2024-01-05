بوعسكر: الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية سيكون بين أواخر شهر جانفي الجاري وبداية شهر فيفري 2024

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن موعد الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية سيكون بين أواخر شهر جانفي الجاري وبداية شهر فيفري 2024، وأن مدة الحملة الانتخابية ستكون اقصر من فترة المرحلة الأولى ولن تتجاوز ال 13 أو 14 يوما، معربا عن أمل الهيئة في إتمام تركيز جميع المجالس المحلية والجهوية والاقليمية والمؤسسة التشريعية الثانية (المجلس الوطني للجهات والاقليم) في غضون ربيع السنة الجارية.



وبين بوعسكر، لدى افتتاحه اليوم الجمعة بالمركب الثقافي الشيخ ادريس بمدينة بنزرت، أشغال اللقاء الإقليمي الأول الخاص بالمترشحين للدور الثاني من الانتخابات المحلية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الاعلام، ان المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية ستجرى في 781 دائرة إنتخابية وترشح لها 1562 شخصا، وسيتولى 15366 شخصا مراقبة العملية الإنتخابية بين رؤساء واعضاء مكاتب إقتراع.





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وأفاد بأن مصالح هيئة الانتخابات، وفي إطار التفاعل مع الملاحظات المسجلة خلال المرحلة الاولى للانتخابات المحلية، تولت إضافة عدد من البيانات الانتخابية على المنصة الالكترونية التي خصصتها للتعريف بالمترشحين لدى الناخبين، فضلا عن إضافة معطى يتعلق بالناخبين المعنيين بالدور الثاني، عبر خدمة: *195* رقم بطاقة التعريف#





كما صرح بأنه لن يتم إعادة فتح موعد جديد لتحيين السجل الإنتخابي، وأنه تم التنسيق مع دور الشباب لاعداد ومضات تعريفية مصورة خاصة بالمترشحين وبرامجهم لتنزيلها على موقع الهيئة، مذكرا بأن المرحلة الاولى للانتخابات المحلية أفرزت تركيز 24 مجلسا محليا من مجموع 279 مجلسا.



وتضمن برنامج اللقاء الاقليمي، تقديم عرض حول الضوابط القانونية للانتخابات المجالس المحلية، وفتح حوار مفتوح مع الحضور بشأن مجمل الاشكاليات والصعوبات التي إعترضت المترشحين خلال العملية الانتخابية، وأسباب عدم تفاعل الناخبين مع المحطة الانتخابية وتفاوت نسب المشاركة بين العمادات والجهات.



يشار الى انه من المنتظر أن يخوض 66 مترشحا ومترشحة الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية بولاية بنزرت.