عقوبات مكتب الرابطة - ايقاف المدرب المساعد لمستقبل المرسى صهيب زروق 6 مقابلات

قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه اليوم الخميس معاقبة المدرب المساعد لمستقبل المرسى صهيب زروق بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء بست مقابلات وخطية مالية قدرها 7 الاف دينار من اجل ما اتاه تجاه الحكم الرابع خلال المقابلة امام نجم المتلوي يوم 3 جانفي الحالي لحساب الجولة الرابعة عشرة والاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.





كما تقرر دعوة لاعب الاتحاد المنستيري محمد امين النفزي للمثول امام مكتب الرابطة خلال جلسته القادمة مع ايقافه عن ممارسة نشاطه الرياضي على خلفية ما اتاه خلال المقابلة امام الترجي الرياضي يوم 30 ديسمبر الماضي في اطار الجولة قبل الاخيرة.



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هذا وسلطت الرابطة جملة من العقوبات المالية على عدد من اندية الرابطة المحترفة الاولى على خلفية الاحداث التي جدت في بعض مقابلات الجولتين 13 و14 من منافسات المرحلة الاولى للبطولة وذلك على النحو التالي :

- معاقبة النجم الساحلي والنادي الافريقي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار من اجل العود في رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان خلال المقابلتين امام الملعب التونسي ومستقبل سليمان على التوالي يوم 30 ديسمبر الماضي ضمن الجولة قبل الاخيرة.



- معاقبة الاتحاد المنستيري بتوبيخ من اجل رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان خلال المباراة امام الترجي الرياضي يوم 30 ديسمبر الفارط.

-معاقبة الترجي الرياضي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار من اجل العود في اشعال ورمي الشماريخ على ارضية الميدان خلال المقابلة امام النادي البنزرتي يوم 3 جانفي الجاري في اطار الجولة الختامية.



-معاقبة النادي الصفاقسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار من اجل العود في رمي القوارير على ارضية الميدان خلال المقابلة امام الاتحاد المنستيري يوم 3 جانفي الحالي ضمن الجولة الاخيرة للبطولة.