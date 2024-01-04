رئيس البرلمان يشرف على اجتماعين للجنتين برلمانيتين

دعا رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة ،اليوم الخميس، النواب الى الاستعداد الأمثل لدراسة مشروع القانون الأساسي المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لاسيما عبر الإطلاع على التجارب المقارنة.



وجاءت دعوة بودربالة لدى اشرافه في قصر باردو على اجتماعين لكل من لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، وذلك في إطار تقييم نشاط لجان المجلس وبحث سبل مزيد تطويره .

وأبرز رئيس البرلمان دور مجلس نواب الشعب في ظلّ نظام الغرفتين، مؤكّدا ضرورة حضور النواب على المستويات المحلّية والجهوية والإقليمية.



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وأشار بودربالة إلى النظام الداخلي للمجلس النيابي وما يتطلّبه من تنقيحات في علاقة بمختلف هياكل المجلس في إطار مقاربة تشاركيّة ترمي الى ايجاد صيغ تحسين العمل البرلماني.

وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب المجهودات التي قامت بها لجنة تنظيم الادارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة خلال الدورة المنقضية، مؤكّدا أهمية تقييم المنجز لتدعيم الجوانب الإيجابية وتفادي النقائص، ووضع برمجة مستقبلية على أسس تشاركية بما يسهم في "إرجاع ثقة الشعب في المؤسسة البرلمانية وفي تحقيق الأهداف الوطنية وخدمة المصلحة العليا للبلاد"،حسب ما نقل عنه بلاغ اعلامي للبرلمان.

وتطرّق رئيس مجلس نواب الشعب إلى مساهمة النواب في العمل التشريعي من خلال تقديم مقترحات القوانين التي تتطلّب مزيدا من التدقيق لضمان الجدوى مشيرا في السياق ذاته الى أهمية ترشيد تقديم الاسئلة الكتابية شكلا ومحتوى لتحقيق الأهداف المرجوّة منها .

وبشأن الاكاديمية البرلمانية أكّد رئيس مجلس نواب الشعب على مساهمتها في تعميق النظر في المسائل المعروضة بالتعاون مع الخبراء والكفاءات في مختلف المجالات كما أبرز ما تزخر به الإدارة البرلمانيّة من كفاءات في مختلف الميادين مشيرا إلى ما أبدته تلك الكفاءات من استعداد للتفاعل الإيجابي مع متطلبات العمل النيابي ومساندته .

