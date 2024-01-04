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رئيس الجمهورية يدعو إلى مراجعة كراسات الشروط لأنها وضعت لخدمة عدد من اللوبيات

Publié le Jeudi 04 Janvier 2024 - 00:50 قراءة: 0 د, 32 ث
      
دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أثناء لقائه، يوم الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، إلى "ضرورة مراجعة عديد كراسات الشروط لأنها وضعت لخدمة عدد من اللوبيات وأدت إلى إقصاء الكثيرين من ممارسة الأنشطة الاقتصادية".

واعتبر سعيد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، "أن الفساد ليس فقط في الإثراء غير المشروع ولكن أيضا ينسحب على من يعطل عن قصد أي مشروع أو لا يخدم منظوري الإدارة وهو في حالة سلطة مقيّدة".

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وأضاف "أنه حين تتوفر الشروط القانونية لطالب الخدمة على المسؤول أن لا يتأخر على تقديمها أو يعمل عن قصد على تأجيلها".






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