رئيس الجمهورية يدعو إلى مراجعة كراسات الشروط لأنها وضعت لخدمة عدد من اللوبيات

دعا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أثناء لقائه، يوم الأربعاء بقصر قرطاج، رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، إلى "ضرورة مراجعة عديد كراسات الشروط لأنها وضعت لخدمة عدد من اللوبيات وأدت إلى إقصاء الكثيرين من ممارسة الأنشطة الاقتصادية".



واعتبر سعيد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، "أن الفساد ليس فقط في الإثراء غير المشروع ولكن أيضا ينسحب على من يعطل عن قصد أي مشروع أو لا يخدم منظوري الإدارة وهو في حالة سلطة مقيّدة".





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وأضاف "أنه حين تتوفر الشروط القانونية لطالب الخدمة على المسؤول أن لا يتأخر على تقديمها أو يعمل عن قصد على تأجيلها".









وأضاف "أنه حين تتوفر الشروط القانونية لطالب الخدمة على المسؤول أن لا يتأخر على تقديمها أو يعمل عن قصد على تأجيلها".