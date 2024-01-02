600 مشارك في التظاهرة الرياضية الترفيهية السياحية سباق العدو "هارد ران3"

اختارت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير افتتاح السنة الإدارية الجديدة 2024 بتنظيم تظاهرة رياضية ترفيهية سياحية في سباق العدو "هارد ران 3 " بمشاركة حوالي 600 مشارك من ولايات المنستير وسوسة والمهدية الى جانب بعض السياح من الجزائر وليبيا وفق ما أفاد "وات" محمّد الهادي السقا المندوب الجهوي للشباب والرياضية بالمنستير.

وتضمن برنامج هذه التظاهرة سباقين للعدو مسافة 8 كلم، ومسافة 14 كلم على إمتداد فالاز المنستير وصولا إلى قصر الرئاسة سابقا، مع غطسة رأس السنة، وألعاب ومسابقات للأطفال والعائلات بالاضافة الى تنظيم مائدة مفتوحة لتذوق خبز الطابونة وزيت الزيتون والتمر وبعض الاكلات التونسية التقليدية.

ونظمت المندوبية هذه التظاهرة بالشراكة مع جمعية روسبينا للعدو ووحدة تنشيط الأحياء ودار الشباب بالمنستير.





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