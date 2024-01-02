تحسّن معدل صرف الدينار في مواجهة الدولار

سجّل معدل تبادل الدينار التونسي مقابل الدولار الأمريكي تحسّنا إذ يتم تبادل دولار واحد ب 3،059 دينار، إلى تاريخ 28 ديسمبر 2023 مقابل 3،111 دينار خلال التاريخ ذاته من سنة 2022، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، التّي نشرها البنك المركزي التونسي، الثلاثاء.



وشهد معدل صرف الدينار في مواجهة اليان الياباني، أيضا، تحسّنا. ويقع، حاليا، تبادل 1000 يان ياباني ب 21،730 دينار مقابل 23،012 دينار نهاية سنة 2022.





...



في المقابل تراجع معدل صرف الدينار أمام العملة الأوروبية الموحّدة، الأورو. ويتمّ تبادل 1 أورو ب3،401 دينار ، منذ موفى ديسمبر 2023 مقابل 3،309 دينار في موفى 2022.