قابس: نسبة إشغال الوحدات السياحية بمطماطة تصل الى 65 بالمائة

قال المندوب الجهوي للسياحة بقابس، بشير القديري، إنّ نسبة إشغال الوحدات السياحيّة بمطماطة من ولاية قابس، قد بلغت، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الإداريّة، 65 بالمائة، ووصلت في بعض الوحدات الفندقية الى 100 بالمائة.



وبيّن القديري، في تصريح اليوم الأحد، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اللجنة الجهوية لمراقبة التأمين الذاتي بالمؤسسات السياحية قد انطلقت في عملها منذ يوم 27 ديسمبر الجاري، للوقوف على مدى استجابة هذه المؤسسات للمنظومة الخاصة بالتأمين، كما أعدّت المندوبية الجهوية للسياحة، من جهتها، برنامج تفقد ليلي للوحدات السياحية بقابس ومطماطة وأمّنت حصص استمرار بالمندوبية.

يشار الى أن منطقة مطماطة، التي اكتسبت شهرة عالمية واسعة بفضل منتوجها السياحي المتميز، تشتمل على 06 وحدات فندقية، و04 استضافات عائلية، واقامة ريفية تعد في مجملها 572 سريرا.



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