البطولة السعودية - النصر يتجاوز التعاون ويعزز مركزه الثاني

حقق النصر فوزا صريحا على التعاون بأربعة أهداف لهدف، مساء السبت، في الجولة التاسعة عشرة من البطولة السعودية لكرة القدم.

وتقدم التعاون عن طريق أشرف المهديوي في الدقيقة 13، وأدرك مارسيلو بروزوفيتش التعادل للنصر في الدقيقة 26، فيما أضاف إيمريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 35 وفي الدقيقة 50 سجل أوتافيو الهدف الثالث، فيما اختتم النجم كريستيانو رونالدو الرباعية في الدقيقة 90+2.

وعزز النصر مركزه الثاني بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة ، بفارق سبع نقاط خلف المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الشباب على ضيفه الوحدة بهدف دون رد سجله عبد الله رديف في الدقيقة 85 .



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ورفع الشباب رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 25 نقطة في المركز التاسع.



