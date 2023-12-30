سليانة: ضبط مختلف الاستعدادات لرأس السنة الادارية ومتابعة وضعية التزود والمراقبة

انعقدت، صباح اليوم السبت، بمقر ولاية سليانة، جلسة عمل خصصت لضبط الاستعدادات لرأس السنة الادارية ومتابعة وضعية التزود والمراقبة.

و أكد والي سليانة، وليد العباسي، بالمناسبة، على ضرورة تكثيف حملات المراقبة والتصدي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة وضمان حسن التزود والتزويد بالمواد الأساسية

من جهته، أفاد مدير المنافسة والمراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة, مبروك المعموري، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن مصالح الادارة الجهوية للتجارة تقوم بمتابعة يومية للتزود بمواد الفرينة والسكر و الحليب وزيت الزيتون الموزع بالمساحات التجارية الكبرى لافتا الى أن الكميات المسلمة من الفرينة المدعمة للمخابز بلغت 10656 قنطارا لتمكن هذه المخزونات المتوفرة لدى المخابز حاليا من تغطية حاجيات الاستهلاك من 3 أيام الى 7 أيام.

و أضاف أن الكميات التي وصلت للجهة من الحليب تتراوح بين 20 ألف و 25 ألف لتر فيما يتم التنسيق بشكل يومي مع فرع الديوان التونسي للتجارة بمكثر لمتابعة البيوعات من مادة السكر والمخزونات المتبقية حيث تتراوح المبيعات اليومية بين 4 و11 طنا.



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ولفت المعموري الى توفر 54 ألف لتر من زيت الزيتون لدى فرع الديوان التونسي للتجارة بمكثر سيتم توزيعها على تجار الجملة للمواد الغذائية مطلع الأسبوع القادم، مشددا على ضرورة ضمان وصول هذه الكميات وتفادي كل الممارسات التي من شأنها أن تخلق مضاربة في هذه المادة.

وفي مايتعلق بعمليات المراقبة، أشار المسؤول الى رفع 126 مخالفة اقتصادية وذلك خلال 1582 زيارة تفقد أمنها 56 فريقا مشتركات في الفترة الممتدة من 15 ديسمبر الجاري الى غاية اليوم السبت مبينا أن المحجوز شمل 734.8 كغ من المواد الغذائية أغلبها مرطبات وفواكه جافة ومشروبات، فضلا عن 10.16 أطنان من الشعير العلفي و3.5 أطنان من الساري.

وكشف المعموري أن مصالح الادارة الجهوية للتجارة أعدت برنامجا للفترة القادمة يشمل مواصلة مراقبة محلات صنع وبيع المرطبات من حيث جودة المنتوجات المعروضة، و منع استعمال المكونات التي من شأنها المساس بصحة وسلامة المستهلك، ومراقبة محلات بيع الدواجن و المطاعم، اضافة الى مراقبة محلات بيع الأسمدة الكيميائية والعمل على ترشيد أسعارها.

من جهته، قال المنسق الجهوي لهيئة السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، ,عدنان العبيدي، انه تم التنسيق مع المصالح الجهوية للتجارة والوحدات الأمنية لتأمين المراقبة ضمن دوريات مشتركة منذ 3 أسابيع تقريبا بمعدل 5 فرق يومية إضافة الى القيام ب1024 عملية معاينة(خلال الأسبوعين المنقضيين) وتسجيل جملة من الاخلالات بقطاع المرطبات و الدواجن خاصة منها المتعلقة بتبريد المرطبات وإتلاف كميات هامة منها.

