البطولة العربية لكرة السلة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الاماراتي 93-77

فاز المنتخب التونسي لكرة السلة، مساء اليوم الجمعة، على نظيره الاماراتي بنتيجة 93-77 في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للنسخة الخامسة والعشرين للبطولة العربية للعبة، المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة الى غاية 3 جانفي المقبل.



وكان المنتخب التونسي قد انهزم مساء الخميس امام نظيره المصري بنتيجة 63-85 في مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وسبق للخماسي التونسي الانتصارعلى نظيره المغربي بنتيجة 66 - 54، يوم الاربعاء، في اطار الجولة الثانية.



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واستهل زملاء عمر عبادة ، يوم الثلاثاء، مشوارهم في البطولة العربية بالفوز على الكويت بنتيجة 85 - 69.

ويخوض المنتخب التونسي غمار الدور ربع النهائي يوم الاثنين 1 جانفي القادم .

و تقام مباريات نصف النهائي يوم الثلاثاء 2 جانفي، على أن يقام النهائي يوم الأربعاء 3 جانفي.