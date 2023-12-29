Babnet

البطولة العربية لكرة السلة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الاماراتي 93-77

Publié le Vendredi 29 Decembre 2023 - 19:36 قراءة: 0 د, 36 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة السلة، مساء اليوم الجمعة، على نظيره الاماراتي بنتيجة 93-77 في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية للنسخة الخامسة والعشرين للبطولة العربية للعبة، المقامة بالعاصمة المصرية القاهرة الى غاية 3 جانفي المقبل.

وكان المنتخب التونسي قد انهزم مساء الخميس امام نظيره المصري بنتيجة 63-85 في مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
وسبق للخماسي التونسي الانتصارعلى نظيره المغربي بنتيجة 66 - 54، يوم الاربعاء، في اطار الجولة الثانية.
...

واستهل زملاء عمر عبادة ، يوم الثلاثاء، مشوارهم في البطولة العربية بالفوز على الكويت بنتيجة 85 - 69.
ويخوض المنتخب التونسي غمار الدور ربع النهائي يوم الاثنين 1 جانفي القادم .
و تقام مباريات نصف النهائي يوم الثلاثاء 2 جانفي، على أن يقام النهائي يوم الأربعاء 3 جانفي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 279569


babnet

All news...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 22:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 22:08 Tunis
All Radio in One    
*.*.*