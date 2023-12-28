وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: تقلّص عجز الميزان التجاري الصناعي بنسبة 6ر60 بالمائة موفى نوفمبر 2023

تقلّص عجز الميزان التجاري الصناعي بنسبة 6ر60 بالمائة، موفى نوفمبر 2023، ليبلغ 5ر3769 مليون دينار، مقابل 4ر9564 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، بحسب وكالة النهوض بالصناعة والابتكار.



وسجلت صادرات القطاع الصناعي زيادة بنسبة 11 بالمائة، مقارنة بنوفمبر 2022 وقدّرت قيمتها ب7ر50954 مليون دينار.





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وفي ما يتعلق بواردات القطاع، فقد ناهزت 54724،2 مليون دينار، خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2023، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 3ر1 بالمائة، مقارنة بموفى نوفمبر 2022، وفق المصدر ذاته.





