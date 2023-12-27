انطلاق فعاليات الدورة 55 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز

اليوم بساحة الفنون بسوق الصناعات التقليدية وسط مدينة دوز فعاليات المهرجان الدولي للصحراء في دورته 55 التي تحمل شعار الحق الفلسطيني في قلب المهرجان و التي ستتواصل على امتداد 4 ايام ببرنامج يجمع بين اللوحات المميزة لحياة البدو في حلهم وترحاله والفقرات التي تجسد الحق الفلسطيني في ارضه وتعرف بالعديد من مناضليه.



واوضح مدير هذه الدورة اشرف بنعثمان لوات ان القائمين على هذه التظاهرة الثقافية الشتوية التي تعتبر شيخ المهرجانات التونسية واحد ابرز الوجهات المحبذة للسياح من داخل البلاد وخارجها في موفى كل سنة حرصوا على ان يكون جزء هام من فقرات البرنامج موجه للتعريف بالقضية الفلسطينة والتعبير عن التزام التونسيين بالدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في ارضه

واضاف المصدر ذاته ان برنامج هذه الدورة انطلق من ساحة الفنون بعرض فرجوي امنته عديد الفرق المشاركة من داخل تونس وخارجها اضافة الى عرض تضامني مع الشعبي بعنوان حلم لجمعية احلام الطفولة بسبيطلة لتتواصل فعاليات المهرجان عبر افتتاح فعاليات العكاظية الشعرية التي تنتظم هذه السنة حول موضوع "السر" بمشاركة 25 شاعرا اضافة الى 15 مشاركا في مسابقة الاغنية البدوية.



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وفي ذات السياق اشار بن عثمان الى ان فعاليات المهرجان تتواصل ظهر اليوم من ساحة حنيش التي تمثل اكبر مسرح للهواء الطلق بالعالم من خلال اللوحات المجسدة لحياة البدو في حلهم وترحالهم بحثا عن الكلىء والمرعى على غرار لوحة القافلة والمرحول والصيد بالسلوقي وسباقات الخيول والمهاري.



وتتضمن دورة هذه السنة سلسلة من المعارض الثقافية وفق ما اكده عضو الهيئة المديرة للمهرجان جلال الشعينبي لوات ومن اهمها معرض من تاريخ العكاظية الذي يبرز ابرز القصائد المشاركة في في المسابقة الشعرية منذ انطلاقة المهرجان في سنة 1967 ثم القصائد المتوجة بالمراتب الاولى انطلاقا من سنة 1980 اضافة الى معرض ينتظم بالتعاون مع جمعية نساء اجل التنمية والمساواة حول نساء فلسطين يتضمن صورا لشهيدات وكادحات فلسطينيات منذ فترة ما قبل النكبة الى جانب معرض ثالث ودولي ينتظم بالتعاون مع الجامعة الفرنسية للابل والجامعة الاوروبية للابل حول مارطون القدرة والتحمل للمهاري الذي ينتظم ضمن فعاليات المهرجان منذ 30 سنة.



يشار الى تنظيم معرض تجاري على هامش المهرجان اضافة الى المعرض الوطني للصناعات التقليدية علاوة على عدة ورشات في الرسم والمسرح تؤثثها الرابطة التونسية للتسامح مع تنظيم يوم لاحياء التراث تؤمنه الوكالة الوطنية لاحياء التراث والتنمية الثقافية بفضاء متحف الصحراء بدوز.



ومن ناحيته اكد المندوب الجهوي للسياحة بقبلي جمال الدين بن جابر صباح اليوم لوات ان التظاهرات الثقافية والرياضية التي تشهدها مختلف الربوع الصحراوية بالجنوب التونسي خلال هذه الفترة ساهمت الى حد بعيد في بلوغ طاقة استيعاب الوحدات السياحية اقصاها فضلا عن تحريك الحركة الاقتصادية بالجهة مشيرا الى ان المندوبية الجهوية سخرت فريقا من المتفقدين لمعاضدة هيئة المهرجان الدولي للصحراء في حسن تنظيم هذه الدورة علاوة على القيام بحملات للمراقبة الصحية ومدى تقيد النزل والمخيمات بتأمين روادها بالتعاون مع الوحدات الامنية.