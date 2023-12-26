قابس: القضاء على العديد من النقاط السوداء في إطار الحملة الجهوية للنظافة

تتواصل بمنطقة قابس الكبرى التي تضم معتمديات قابس المدينة وقابس الجنوبية وقابس الغربية وغنوش حملات النظافة التي تنظمها السلط الجهوية بمشاركة البلديات ومصالح التجهيز والفلاحة وشركة البيئة والغراسة والبستنة والعديد من المؤسسات الخاصة.



وقد مكّنت هذه الحملات من القضاء على العديد من النقاط السوداء بالحي الأولمبي وبمحيط شاطئ "البنقالو" بقابس الجنوبية، وبمدخل قابس على مستوى طريق مطماطة ومحيط الطريق الوطنية رقم 1 بوسط مدينة قابس على مستوى القاعدة العسكرية القديمة، حيث تم رفع أطنان من فواضل البناء التي تكدست منذ سنوات بهذه الفضاءات وتسببت في تشويه المحيط.

كما مكنت هذه الحملة من تنظيف محيط محطة النقل البري ومن التدخل بالعديد من المساحات الخضراء حيث تم تقليم الأشجار وجرد النخيل الموجود فيها وازالة الأعشاب الطفيلية وتجميع الأكياس البلاستيكية المتناثرة بوسطها وبمحيطها.



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كما انطلقت بالتوازي مع هذا المجهود حملة تنظيف المنطقة الصناعية بقابس التي تشارك فيها المؤسسات المنتصبة فيها والتي تستهدف رفع الكميات الكبيرة من فواضل البناء التي تكدست بوسط وبمداخل هذه المنطقة.