وزارة الشؤون الاجتماعية: سحب 62 الف دفتر علاج مجاني اسندت بغير وجه حق

كشف وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، الثلاثاء بالحمامات، ان الوزارة قامت بسحب 62 الف دفتر علاج مجاني (الكرني الابيض) تم اسنادها بغير وجه حق وذلك في اطار مقاومة الفساد في الادارة.



واشار الزاهي في تصريح ل(وات) على هامش اعمال الملتقى الاقليمي الثاني (ولايات نابل وتونس وبن عروس واريانة ومنوبة وزغوان) حول الادماج الاجتماعي والاقتصادي للاشخاص ذوي الاوضاع الهشة، ان اعمال التدقيق متواصلة وان لجانا مختصة تتولى كذلك التدقيق في بطاقات الاعاقة المسندة لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة.





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وتابع بالقول "لقد انطلقت الوزارة، في اطار تجسيم العدالة الاجتماعية، في اعتماد مقاربة جديدة من خلال ارساء برنامج للتنقيط يمكن من التدقيق والتثبت عند اسناد الامتيازات الاجتماعية ومن بينها دفتر العلاج المجاني".



كما تعمل الوزارة على تركيز منصة خاصة بكل شخص من ذوي الاعاقة في تونس من المدرجين في برامج الامان الاجتماعي او خارجها كاشفا ان بطاقة الاعاقة الجديدة ستصبح بطاقة ذكية تتضمن البيانات او الامراض او العلاج الخاص بكل منتفع.



وتابع بخصوص دفتر العلاج المجاني او ما يعرف ب"الكرني الابيض" ودفتر العلاج بالتعريفة المنخفضة، او ما يعرف "بالكرني الاصفر" ان الوزارة طورت في اطار سياسة الرقمنة بطاقة جديدة "بطاقة الامان الاجتماعي" وتولت بعد توزيع اكثر من 500 الف بطاقة امان اجتماعي تتضمن كل بيانات المنتفع.



