وزارة التشغيل تستعد لافتتاح مدرسة الفرصة الثانية بولاية القيروان منتصف شهر جانفي 2024

تستعد وزارة التشغيل والتكوين المهني لافتتاح مدرسة الفرصة الثانية بولاية القيروان، منتصف شهر جانفي 2024، وذلك للعناية والإحاطة بالشباب المتراوحة أعمارهم بين 14 و18 سنة من المنقطعين عن الدراسة دون حصولهم على شهادة مدرسية تختم مرحلة تعليمية أو شهادة تكوين مهني في مختلف المستويات التكوينية.



ويهدف المشروع إلى إعادة إدماج هؤلاء الشباب اجتماعيا واقتصاديا بتوفير التوجيه والإحاطة المشخصة لفائدتهم ووضعه من جديد على مسار التكوين والتأهيل واكتساب المعارف العامة وتنمية كفاءات الحياة لديهم وتمكينهم من مواصلة الدراسة بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية أو الالتحاق بمنظومة التكوين المهني.





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كما يسعى مشروع مدرسة الفرصة الثانية بالقيروان إلى إعدادهم للاندماج بسوق الشغل عبر مختلف البرامج النشيطة للتشغيل وآليات المبادرة الخاصة ومساعدتهم على بناء مشروعهم المهني والاجتماعي، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.



وقد انعقدت مساء أمس الجمعة بمقر وزارة التشغيل والتكوين جلسة عمل بحضور عبد القادر الجمالي رئيس ديوان الوزارة لمتابعة الاستعدادات لافتتاح مدرسة الفرصة الثانية بولاية القيروان، التي وقع إحداثها في إطار التعاون التونسي البريطاني وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".



يذكر أنه وقع تدشين لأول مرة في تونس مدرسة الفرصة الثانية بتاريخ 6 أفريل 2021 بمطقة باب الخضراء بتونس العاصمة بهدف إعادة تكوين التلاميذ المنقطعين عن التعليم وإعادة إدماجهم في مسارات تكوينية وتربوية أو إدماجهم في سوق الشغل أو مساعدتهم على بناء مشروعهم المهني والاجتماعي.